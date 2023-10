Soirée anniversaire La Comtesse du Barry Gardanne 7 rue du petit chemin d’Aix Gardanne, 9 novembre 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

Riederer vous invite à une soirée pour célébrer le premier anniversaire de la boutique La Comtesse du Barry à Gardanne

Jeudi 9 novembre de 17h à 21h.

2023-11-09 17:00:00 fin : 2023-11-09 21:00:00. .

7 rue du petit chemin d’Aix Boutique La Comtesse du Barry – Riederer

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Riederer invites you to an evening to celebrate the first anniversary of La Comtesse du Barry boutique in Gardanne

Thursday, November 9th from 5pm to 9pm

Riederer le invita a una velada para celebrar el primer aniversario de la boutique La Comtesse du Barry en Gardanne

Jueves 9 de noviembre de 17.00 a 21.00 horas

Riederer lädt Sie zu einem Abend ein, um den ersten Geburtstag der Boutique La Comtesse du Barry in Gardanne zu feiern

Donnerstag, 9. November von 17 bis 21 Uhr

