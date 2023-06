VISITE « DANS LES COULISSES DE L’ARTISANAT » : DOMAINE CHÂTEAU DE LA RAGOTIÈRES ET MAILLES & VEINAGES 7 Rue du Pâtis La Regrippière, 16 juin 2023, La Regrippière.

La Regrippière,Loire-Atlantique

Visite couplée du domaine de la Ragotière et de l’ébéniste Mailles & Veinages pour découvrir les coulisses de l’artisanat.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 . EUR.

7 Rue du Pâtis Mailles & Veinages

La Regrippière 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Combined visit to the Domaine de la Ragotière and the cabinetmaker Mailles & Veinages for a behind-the-scenes look at the craft

Una visita combinada al Domaine de la Ragotière y a la ebanistería Mailles & Veinages para conocer entre bastidores el oficio

Gekoppelter Besuch der Domaine de la Ragotière und des Kunsttischlers Mailles & Veinages, um hinter die Kulissen des Kunsthandwerks zu blicken

