Concert – Jacques B chante Brel 7 Rue du Pas des Pierres Cerizay, 5 novembre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

Concert de Jacques Barbaud qui incarne avec force et sensibilité, la puissance des mots de Jacques Brel..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 17:30:00. EUR.

7 Rue du Pas des Pierres Salle La Griotte

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A concert by Jacques Barbaud, who embodies the power of Jacques Brel’s words with strength and sensitivity.

Un concierto de Jacques Barbaud, que encarna con fuerza y sensibilidad la fuerza de las palabras de Jacques Brel.

Konzert von Jacques Barbaud, der mit Kraft und Sensibilität die Macht der Worte von Jacques Brel verkörpert.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Bocage Bressuirais