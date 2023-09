Spectacle – Venise, un corps à soi 7 Rue du Pas des Pierres Cerizay, 21 octobre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

Né de la fusion de Terre de Danses et d’ Eclats de Voix, le festival Voix & Danses, cultive l’ art de la rencontre artistique et humaine, l’ ouverture et le lien à l’autre, dans le Bocage Bressuirais.

Venise, un corps à soi – Cie La Volige / Fanny Chériaux.

C’est l’histoire d’une femme qui est amenée, sans trop l’avoir décidé, à danser sur ses propres chansons..

7 Rue du Pas des Pierres La Griotte

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Born from the merger of Terre de Danses and Eclats de Voix, the Voix & Danses festival cultivates the art of artistic and human encounters, openness and connection with others, in the Bocage Bressuirais.

Venise, un corps à soi – Cie La Volige / Fanny Chériaux.

This is the story of a woman who, without really deciding to, is led to dance to her own songs.

Nacido de la fusión de Terre de Danses y Eclats de Voix, el festival Voix & Danses cultiva el arte del encuentro artístico y humano, la apertura y los vínculos con los demás en el Bocage Bressuirais.

Venise, un corps à soi – Cie La Volige / Fanny Chériaux.

Esta es la historia de una mujer que, sin decidirlo realmente, se ve abocada a bailar sus propias canciones.

Das Festival Voix & Danses, das aus der Fusion von Terre de Danses und Eclats de Voix entstanden ist, pflegt die Kunst der künstlerischen und menschlichen Begegnung, die Offenheit und die Verbindung zu anderen Menschen in der Region Bocage Bressuirais.

Venedig, ein Körper für sich selbst – Cie La Volige / Fanny Chériaux.

Es ist die Geschichte einer Frau, die, ohne es wirklich zu wollen, dazu gebracht wird, zu ihren eigenen Liedern zu tanzen.

