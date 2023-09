Bal participatif décalé – Le Baluche des complices de M. Larsène 7 Rue du Pas des Pierres Cerizay, 14 octobre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

Né de la fusion de Terre de Danses et d’ Eclats de Voix, le festival Voix & Danses, cultive l’ art de la rencontre artistique et humaine, l’ ouverture et le lien à l’autre, dans le Bocage Bressuirais.

Le Baluche des complices de M. Larsène – Bal participatif décalé.

Une scénographie de guinguette atypique, une ambiance chaleureuse et conviviale. Le baluche des complices de M. Larsène réenchante le bal populaire et nous livre une version débridée, à travers une écriture et une mise en scène qui font la part belle au partage, à l’interaction avec le public et au burlesque.

Un bal haut en couleurs à danser et à regarder !

Touches vintages ou autres déguisements largement conseillés..

2023-10-14

7 Rue du Pas des Pierres La Griotte

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Born from the merger of Terre de Danses and Eclats de Voix, the Voix & Danses festival cultivates the art of artistic and human encounters, openness and connection with others, in the Bocage Bressuirais.

Le Baluche des complices de M. Larsène – A quirky participatory ball.

An atypical guinguette scenography, a warm and friendly atmosphere. Le baluche des complices de M. Larsène reenchants the popular ball and gives us an unbridled version, through writing and staging that give pride of place to sharing, audience interaction and burlesque.

A colorful ball to dance and watch!

Vintage touches or other disguises highly recommended.

Nacido de la fusión de Terre de Danses y Eclats de Voix, el festival Voix & Danses cultiva el arte del encuentro artístico y humano, la apertura y el vínculo con el otro, en el Bocage Bressuirais.

Le Baluche des complices de M. Larsène – Un baile participativo fuera de lo común.

Una escenografía guinguette atípica, un ambiente cálido y acogedor. Le baluche des complices de M. Larsène reinventa el baile popular y nos ofrece una versión desenfrenada, a través de una escritura y una puesta en escena que privilegian el compartir, la interacción con el público y el burlesque.

Un baile lleno de color para bailar y ver

Toques vintage u otros disfraces muy recomendables.

Das Festival Voix & Danses, das aus der Fusion von Terre de Danses und Eclats de Voix entstanden ist, pflegt die Kunst der künstlerischen und menschlichen Begegnung, die Offenheit und die Verbindung zu anderen Menschen in der Region Bocage Bressuirais.

Le Baluche des complices von M. Larsène – Ein schräger Mitmach-Ball.

Der Verein bietet eine Reihe von Veranstaltungen an. Le baluche des complices de M. Larsène verzaubert den Volksball neu und liefert uns eine zügellose Version durch eine Schrift und eine Inszenierung, die dem Teilen, der Interaktion mit dem Publikum und dem Slapstick einen hohen Stellenwert einräumt.

Ein farbenfroher Ball zum Tanzen und Zuschauen!

Vintage-Touch oder andere Verkleidungen werden dringend empfohlen.

