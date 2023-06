SORTIE NOCTURNE EN FORÊT 7 Rue du Moulin Givrauval, 29 juillet 2023, Givrauval.

Givrauval,Meuse

Aimez-vous vraiment la nature ? Toute la nature ?

François Terrasson, chercheur atypique, a décrypté nos rapports profonds aux forces originelles.

Je vous propose de partager l’une de ses démarches, une balade en forêt, de nuit.

Juste une petite sortie pour écouter, sentir, prendre le temps.

Nous nous retrouverons ensuite pour échanger nos ressentis.. Tout public

Samedi 2023-07-29 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-29 23:00:00. 25 EUR.

7 Rue du Moulin

Givrauval 55500 Meuse Grand Est



Do you really love nature? All of nature?

Atypical researcher François Terrasson has deciphered our deep-rooted relationship with primordial forces.

I’d like to share with you one of his approaches, a walk in the forest at night.

Just a short outing to listen, feel and take your time.

Afterwards, we’ll get together to share our feelings.

¿De verdad amas la naturaleza? ¿A toda la naturaleza?

François Terrasson, investigador atípico, ha descifrado nuestra profunda relación con las fuerzas primordiales.

Te invito a compartir una de sus aproximaciones, un paseo nocturno por el bosque.

Una breve salida para escuchar, sentir y tomarse su tiempo.

Después, nos reuniremos para compartir nuestras sensaciones.

Lieben Sie die Natur wirklich? Die ganze Natur?

François Terrasson, ein atypischer Forscher, hat unsere tiefe Beziehung zu den Urkräften entschlüsselt.

Ich schlage Ihnen vor, an einem seiner Schritte teilzuhaben: einem nächtlichen Spaziergang im Wald.

Nur ein kurzer Ausflug, um zuzuhören, zu riechen und sich Zeit zu nehmen.

Anschließend treffen wir uns wieder, um unsere Empfindungen auszutauschen.

Mise à jour le 2023-06-04 par OT SUD MEUSE