Yoga et Concert

7 Rue du Moulin Brebotte, 27 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 18:00:00

fin : 2023-12-27 . Nous sommes si heureux de vous proposer à La Pause Bien-être le premier Yoga et Concert de Noël. Une séance de Yoga tous niveaux pour se décontracter après le rush des fêtes, une collation offerte à tous, puis un concert de Noël grâce au quatuor de flûtes à bec Hypolaïs Consort, autour des œuvres de Bach, Mozart, Joplin et medley d’œuvres de variétés ! – 18h-19h30 : yoga (16€ ou compris dans l’abonnement)

– 19h30 : collation offerte

– 20h15-21h30 : concert (15€) Possibilité d’assister au yoga et/ou au concert, dans tous les cas, la collation est offerte à tous ! EUR.

7 Rue du Moulin La Pause Bien-être

Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

