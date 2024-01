Sieste contée et chantée 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens, samedi 20 janvier 2024.

Sens Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 15:30:00

fin : 2024-01-20

Dans le cadre de l’événement Nuit de la Lecture 2024.

Venez vous détendre, vous étendre, fermer les yeux et laisser vous porter au fil des chants et des contes.

Vous apprendrez comment attraper le linge des fées avant qu’il ne devienne invisible. — Pourquoi il ne sert à rien de jouer de la musique pour impressionner les loups… — Et de qui les corbeaux sont les messagers.

Avec Fany ROUSSEAU-SIMON et Agathe ROBINET.

Accès libre, sans inscription au préalable.

.

7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Bibliothèque des Champs-Plaisants

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Sens et Sénonais