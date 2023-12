Les Marmottines 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Catégories d’Évènement: Sens

Yonne Les Marmottines 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens, 24 janvier 2024, Sens. Sens Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 10:00:00

fin : 2024-01-24 . Des histoires et des comptines, pour les p’tites oreilles de 0 à 3 ans. À la bibliothèque des Champs-Plaisants, un mercredi par mois à 10h. Venez partager un moment parent enfant ! Attention : Inscription préalable au 03.86.83.88.13 EUR.

7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Bibliothèque des Champs-Plaisants

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-13 par OT Sens et Sénonais Détails Catégories d’Évènement: Sens, Yonne Autres Code postal 89100 Lieu 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Adresse 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Bibliothèque des Champs-Plaisants Ville Sens Departement Yonne Lieu Ville 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Latitude 48.19826 Longitude 3.30465 latitude longitude 48.19826;3.30465

7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/