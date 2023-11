POMME DE PIN DEVIENDRA SAPIN DE NOËL 7 rue du marché Terville, 20 décembre 2023, Terville.

Terville,Moselle

Découvrez la magie de la nature et la féérie de noël.

Conseillée par les animaux de la forêt , Eglantine découvre, au fil des saisons , la métamorphose de sa pomme de pin en un magnifique sapin. Noël approche et il en sera la vedette .

Pour que ta pomme de pin se développe :

– il faut de l’eau, dit la grenouille à Eglantine,

– la planter en terre, rajoute Mme la taupe

– et beaucoup de soleil, renchérit le castor

Voulez vous connaitre les secrets de la nature?

Apprenez donc le chant des amis de la nature, propose le chat.

Au fil des saisons, Eglantine et le jeune public apprennent à écouter la nature, à la respecter et à l’aimer.

La magie de la forêt opère et la pomme de pin devient un magnifique sapin. À noël tout est prêt pour la fête. Les décorations offertes par les animaux embellissent le sapin « roi des forêts » Le Père noël est accueilli par Eglantine, les animaux et le jeune public qui lui chantent la chanson de Pablo le chat: « Nous sommes tous des amis de la nature ». Enfants

Mercredi 2023-12-20 15:30:00 fin : 2023-12-20 16:30:00. 0 EUR.

7 rue du marché

Terville 57180 Moselle Grand Est



Discover the magic of nature and the enchantment of Christmas.

With the help of the forest animals, Eglantine discovers how her pine cone transforms into a magnificent fir tree. Christmas is coming, and she’ll be the star of the show.

For your pine cone to grow :

? you need water, says the frog to Eglantine,

? plant it in the ground, adds Mrs. Mole

? and lots of sun, added the beaver

Do you want to know nature’s secrets?

Learn the song of nature’s friends, suggests the cat.

As the seasons go by, Eglantine and the young audience learn to listen to nature, to respect and love it.

The magic of the forest works and the pine cone becomes a magnificent fir tree. At Christmas, everything is ready for the festivities. Santa Claus is welcomed by Eglantine, the animals and the young audience, who sing Pablo the cat’s song: « We are all friends of nature »

Descubre la magia de la naturaleza y el encanto de la Navidad.

Con la ayuda de los animales del bosque, Eglantine descubre cómo su piña se transforma en un magnífico abeto. Llega la Navidad y será la estrella del espectáculo.

Para que su piña crezca :

? necesitas agua, le dice la rana a Eglantine,

? plántalo en la tierra, añade la señora Topo

? y mucho sol », añade el castor

¿Quieres conocer los secretos de la naturaleza?

Aprende la canción de los amigos de la naturaleza, sugirió el gato.

A medida que pasan las estaciones, Eglantine y el joven público aprenden a escuchar a la naturaleza, a respetarla y a amarla.

La magia del bosque funciona y la piña se convierte en un magnífico abeto. En Navidad, todo está listo para celebrarlo. Papá Noel es recibido por Eglantine, los animales y el joven público, que canta la canción del gato Pablo: « Todos somos amigos de la naturaleza »

Entdecke die Magie der Natur und den Zauber der Weihnacht.

Eglantine, die von den Tieren des Waldes beraten wird, entdeckt im Laufe der Jahreszeiten die Verwandlung ihres Tannenzapfens in einen wunderschönen Tannenbaum. Weihnachten steht vor der Tür und er wird der Star des Festes sein.

Damit dein Tannenzapfen wächst :

? er braucht Wasser », sagt der Frosch zu Eglantine,

? pflanzt ihn in die Erde », fügt Frau Maulwurf hinzu

? und viel Sonne », ergänzt der Biber

Möchtest du die Geheimnisse der Natur kennen lernen?

Dann lerne das Lied der Naturfreunde », schlägt die Katze vor.

Im Laufe der Jahreszeiten lernen Eglantine und das junge Publikum, der Natur zuzuhören, sie zu respektieren und zu lieben.

Der Zauber des Waldes wirkt und aus dem Tannenzapfen wird ein wunderschöner Tannenbaum. Zu Weihnachten ist alles bereit für das Fest. Der Weihnachtsmann wird von Eglantine, den Tieren und dem jungen Publikum empfangen, die ihm das Lied von Pablo, dem Kater, vorsingen: « Wir sind alle Freunde der Natur »

