DE MÉTROPOLE À FENUA 7 rue du marché Terville, 17 octobre 2023, Terville.

Terville,Moselle

L’artiste Heipuaiti, travaille le papier et l’aquarelle en s’inspirant de la Polynésie pour créer ses œuvres. Vous êtes invités à les découvrir à la médiathèque.. Tout public

Samedi 2023-10-17 14:00:00 fin : 2023-11-10 12:00:00. 0 EUR.

7 rue du marché

Terville 57180 Moselle Grand Est



The artist Heipuaiti works with paper and watercolor, drawing inspiration from Polynesia to create her works. You are invited to discover them at the media library.

La artista Heipuaiti trabaja con papel y acuarela, inspirándose en la Polinesia para crear sus obras. Le invitamos a descubrirlas en la mediateca.

Die Künstlerin Heipuaiti arbeitet mit Papier und Aquarellfarben und lässt sich bei der Schaffung ihrer Werke von Polynesien inspirieren. Sie sind eingeladen, sie in der Mediathek zu entdecken.

