ICI, C’ÉTAIT TERVILLE 7 rue du marché Terville, 12 septembre 2023, Terville.

Terville,Moselle

Collection privée de photos anciennes et cartes postales en collaboration avec Sylvain Mellinger.. Tout public

Jeudi 2023-09-12 14:00:00 fin : 2023-10-06 17:00:00. 0 EUR.

7 rue du marché

Terville 57180 Moselle Grand Est



Private collection of old photos and postcards in collaboration with Sylvain Mellinger.

Colección privada de fotos y postales antiguas en colaboración con Sylvain Mellinger.

Private Sammlung alter Fotos und Postkarten in Zusammenarbeit mit Sylvain Mellinger.

