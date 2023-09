FESTIVAL L’UNE,ELLES – CONFÉRENCE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES – MEDIATHEQUE ENTRE-VIGNES -15H30 7 rue du marché Entre-Vignes, 14 octobre 2023, Entre-Vignes.

Entre-Vignes,Hérault

Samedi 12 octobre, Isabelle de Montgolfier, juriste et spécialiste de la prévention des violences intra-familiales animera une conférence sur cette thématique à 15h30 à la médiathèque La Maison du Bailli à Entre-Vignes.

Gratuit-Public adulte.

7 rue du marché

Entre-Vignes 34400 Hérault Occitanie



On Saturday October 12, Isabelle de Montgolfier, lawyer and specialist in the prevention of domestic violence, will give a talk on this topic at 3:30 pm at the La Maison du Bailli media library in Entre-Vignes.

Free for adults

El sábado 12 de octubre, Isabelle de Montgolfier, abogada y especialista en prevención de la violencia doméstica, dará una charla sobre el tema a las 15.30 h en la mediateca La Maison du Bailli, en Entre-Vignes.

Gratuito para adultos

Am Samstag, den 12. Oktober, wird Isabelle de Montgolfier, Juristin und Spezialistin für die Prävention von innerfamiliärer Gewalt, um 15:30 Uhr in der Mediathek La Maison du Bailli in Entre-Vignes einen Vortrag zu diesem Thema halten.

Kostenlos-Publikum für Erwachsene

