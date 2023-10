DIA DE LOS MUERTOS À LA CANCHANCHARA 7 Rue du Lieutenant Laval, 31 octobre 2023, Laval.

Laval,Mayenne

Stage Kizomba et soirée dansante SBK au bar La Canchanchara de Laval.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

7 Rue du Lieutenant

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Kizomba workshop and SBK dance party at Laval’s La Canchanchara bar

Taller de kizomba y fiesta de baile SBK en el bar La Canchanchara de Laval

Kizomba-Kurs und SBK-Tanzabend in der Bar La Canchanchara in Laval

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire