CANCHANFIESTA : SOIRÉE BSK ET KIZOMBA À LA CANCHANCHARA DE LAVAL 7 Rue du Lieutenant Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne CANCHANFIESTA : SOIRÉE BSK ET KIZOMBA À LA CANCHANCHARA DE LAVAL 7 Rue du Lieutenant, 3 juin 2023, Laval. Laval,Mayenne Stage Kizomba et soirée dansante SBK au bar La Canchanchara de Laval.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

7 Rue du Lieutenant

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Kizomba workshop and SBK dance party at Laval’s La Canchanchara bar Taller de kizomba y fiesta de baile SBK en el bar La Canchanchara de Laval Kizomba-Kurs und SBK-Tanzabend in der Bar La Canchanchara in Laval Mise à jour le 2023-05-26 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu 7 Rue du Lieutenant Adresse 7 Rue du Lieutenant Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville 7 Rue du Lieutenant Laval

7 Rue du Lieutenant Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

CANCHANFIESTA : SOIRÉE BSK ET KIZOMBA À LA CANCHANCHARA DE LAVAL 7 Rue du Lieutenant 2023-06-03 was last modified: by CANCHANFIESTA : SOIRÉE BSK ET KIZOMBA À LA CANCHANCHARA DE LAVAL 7 Rue du Lieutenant 7 Rue du Lieutenant Laval 3 juin 2023