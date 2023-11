Cavalcade carnavalesque 7 rue du Kabach Mothern, 11 février 2024, Mothern.

Mothern,Bas-Rhin

La plus folle cavalcade d’Alsace du nord suivie d’un bal animé par l’orchestre » ». Petite restauration sur place..

2024-02-11 fin : 2024-02-11 . EUR.

7 rue du Kabach

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est



The craziest cavalcade in northern Alsace, followed by a ball with live music by the » » band. Light refreshments on site.

La cabalgata más loca del norte de Alsacia, seguida de un baile animado por la banda » ». Comidas ligeras disponibles in situ.

Die verrückteste Kavalkade des Nordelsass, gefolgt von einem Ball, der vom Orchester » » musikalisch umrahmt wird. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

