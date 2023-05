Pique-nique au Domaine Schmitt-Carrer 7 rue du Hohlandsbourg, 28 mai 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Pique-nique au Domaine Schmitt-Carrer avec repas tiré du sac. Animations autour du vin dans l’après midi..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 18:00:00. EUR.

7 rue du Hohlandsbourg

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Picnic at the Domaine Schmitt-Carrer with a packed lunch. Animations around the wine in the afternoon.

Picnic en el Domaine Schmitt-Carrer con almuerzo para llevar. Actividades relacionadas con el vino por la tarde.

Picknick auf der Domaine Schmitt-Carrer mit Essen aus dem Rucksack. Animationen rund um den Wein am Nachmittag.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg