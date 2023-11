Comédie : « Chacun sa croix » 7 Rue du Général Sarrail Le Havre, 16 décembre 2023, Le Havre.

La compagnie du Poulailler présente :

Chacun sa croix de Jean Christophe Barc.

« Se mettre au vert » l’expression va comme un gant à cette comédie Un Huis clos à la campagne

Du remue-ménage au presbytère : une ex-taularde et un Maire complotent dans le dos du curé pour sauver leur village. Un « Don Camillo » sur les hauts plateaux du Jura ! « Jean-Christophe Barc a écrit la pièce en 2007 et c’est une réussite. Il prouve que l’on peut écrire une comédie amusante tout en créant de vrais personnages. Ça fait du bien.

Dans ce huis clos au coeur d’un presbytère de campagne, Jean-Christophe Barc croque intelligemment deux sujets d’actualité sur fond d’enjeux politico-culturels. La Compagnie du Poulailler compose une mise en scène collective portée par le jeu tenu et volontaire de cinq acteurs investis, dont il devient difficile de discerner la part de composition tant leur rôle leur colle à la peau. Impossible également de résister aux dialogues espiègles et aux péripéties des personnages.

Cette bande de trublions s’en donne à cœur joie

Auteur :Jean-Christophe Barc

Artistes : Ghislaine Soyris, Caroline Switaj, Jonathan Hervalet, Dominique Lefranc, Ludovic Said.

Mise en scène Collective.

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 . .

La compagnie du Poulailler presents :

Chacun sa croix by Jean Christophe Barc.

« Se mettre au vert » is a fitting expression for this comedy Un Huis clos à la campagne

An uproar in the presbytery: an ex-convict and a mayor plot behind the priest’s back to save their village. A « Don Camillo » in the Jura highlands! « Jean-Christophe Barc wrote the play in 2007, and it’s a success. He proves that you can write a funny comedy and create real characters at the same time. It’s great fun.

Jean-Christophe Barc cleverly sketches two topical subjects against a backdrop of political and cultural issues. The Compagnie du Poulailler’s collective staging is driven by the strong, deliberate performance of five committed actors, whose roles are so tightly knit that it’s hard to tell how much of it is composition. It’s also impossible to resist the mischievous dialogues and adventures of the characters.

This band of mischief-makers has a field day

Author :Jean-Christophe Barc

Artists : Ghislaine Soyris, Caroline Switaj, Jonathan Hervalet, Dominique Lefranc, Ludovic Said.

Directed by Collective

La compagnie du Poulailler presenta :

Chacun sa croix de Jean Christophe Barc.

« Se mettre au vert » es una expresión adecuada para esta comedia Un Huis clos à la campagne

Alboroto en el presbiterio: un ex presidiario y un alcalde conspiran a espaldas del cura para salvar su pueblo. Un « Don Camilo » en las altas mesetas del Jura « Jean-Christophe Barc escribió la obra en 2007 y es un éxito. Demuestra que se puede escribir una comedia divertida creando personajes reales. Es muy divertida.

Jean-Christophe Barc esboza hábilmente dos temas de actualidad sobre un telón de fondo de cuestiones políticas y culturales en esta obra a puerta cerrada ambientada en un presbiterio rural. La Compagnie du Poulailler ha montado una producción colectiva impulsada por la actuación firme y decidida de cinco actores comprometidos, cuyos papeles están tan bien entretejidos que es difícil saber hasta qué punto son suyos. También es imposible resistirse a los pícaros diálogos y a las aventuras de los personajes.

Esta banda de traviesos se lo pasa como nunca

Autor :Jean-Christophe Barc

Artistas : Ghislaine Soyris, Caroline Switaj, Jonathan Hervalet, Dominique Lefranc, Ludovic Said.

Dirigida por Collective

Die Compagnie du Poulailler präsentiert :

Chacun sa croix von Jean Christophe Barc.

der Ausdruck « sich ins Grüne begeben » passt wie ein Handschuh zu dieser Komödie Ein geschlossenes Haus auf dem Land

Aufruhr im Pfarrhaus: Eine ehemalige Gauklerin und ein Bürgermeister schmieden hinter dem Rücken des Pfarrers ein Komplott, um ihr Dorf zu retten. Ein « Don Camillo » auf den Hochebenen des Jura! « Jean-Christophe Barc hat das Stück 2007 geschrieben und es ist ein Erfolg. Er beweist, dass man eine lustige Komödie schreiben und gleichzeitig echte Charaktere erschaffen kann. Das fühlt sich gut an.

In diesem geschlossenen Raum im Herzen eines Pfarrhauses auf dem Land skizziert Jean-Christophe Barc auf intelligente Weise zwei aktuelle Themen vor dem Hintergrund politisch-kultureller Herausforderungen. Die Compagnie du Poulailler inszeniert eine kollektive Inszenierung, die von fünf engagierten Schauspielern getragen wird, deren Anteil an der Komposition schwer zu erkennen ist, da ihre Rollen ihnen so sehr auf den Leib geschrieben sind. Es ist auch unmöglich, den schelmischen Dialogen und den Abenteuern der Figuren zu widerstehen.

Diese Bande von Störenfrieden macht sich einen Spaß daraus

Verfasser:Jean-Christophe Barc

Künstler/innen: Ghislaine Soyris, Caroline Switaj, Jonathan Hervalet, Dominique Lefranc, Ludovic Said.

Kollektive Regie

