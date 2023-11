Improvisation théâtrale : La FRIT 7 Rue du Général Sarrail Le Havre, 6 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Par la Compagnie La FRIT.

La Frit nous a prépare un nouveau concept pour cette fin d’année. Des histoires longues vont se construire devant vous, les comédiens vont découvrir en même temps que vous la destinée de leurs personnages.

Une expérience à vivre entr’amis et en famille..

2023-12-06 20:30:00 fin : 2023-12-06 . .

7 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



By Compagnie La FRIT.

La Frit has come up with a new concept for the end of the year. Long stories will unfold in front of you, with the actors discovering the destiny of their characters as you do.

An experience for friends and family.

Por Compagnie La FRIT.

La Frit ha ideado un nuevo concepto para fin de año. Largas historias se desarrollarán delante de ti, con los actores descubriendo el destino de sus personajes al mismo tiempo que tú.

Una experiencia para disfrutar con los amigos y la familia.

Von der Compagnie La FRIT.

La Frit hat uns ein neues Konzept für dieses Jahresende vorbereitet. Lange Geschichten werden sich vor Ihren Augen entfalten, und die Schauspieler werden gleichzeitig mit Ihnen das Schicksal ihrer Figuren entdecken.

Ein Erlebnis für Freunde und Familie.

Mise à jour le 2023-11-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche