Cirque Improvisation : « On peut plaire presque à tout le monde » 7 Rue du Général Sarrail Le Havre, 2 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Clowns de théâtre en improvisation ; Mélilo , Coquelicot ,Plume et Miss-Mâche partent en « rapportage ».

Elles « tournebullent », en : solo, duo, trio, « quatro », selon leur humeur, en démesure ou en catimini.

Les sujets sont écrits par la public sur les thèmes :

-un sujet d’actualité (local, national, international) ou

-un événement personnel (un petit, un moyen ,un grand) ou

-un rêve : d’une vie ou d’une nuit. !

Chaque spectacle est unique car il dépend des clownes, des spectateurs et de l’air du temps.

Par la compagnie Les Nez Bulleuses..

2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 . .

7 Rue du Général Sarrail Le Poulailler

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Improvisational theater clowns; Mélilo , Coquelicot ,Plume and Miss-Mâche go on a « reportage ».

They « tournebullent », in: solo, duo, trio, « quatro », according to their mood, in excess or in catimini.

Topics are written by the audience on the following themes:

-a topical issue (local, national, international) or

-a personal event (small, medium, large) or

-a dream: of a lifetime or of a night!

Each show is unique, depending on the clowns, the audience and the zeitgeist.

By the company Les Nez Bulleuses.

Los payasos del teatro de improvisación Mélilo, Coquelicot, Plume y Miss-Mâche emprenden un « reportaje ».

Ellos « tournebullent », en: solo, dúo, trío, « quatro », según su humor, en exceso o en catimini.

Los temas son escritos por el público sobre

-un tema de actualidad (local, nacional, internacional) o

-un acontecimiento personal (pequeño, mediano, grande) o

-un sueño: ¡de toda la vida o de una noche!

Cada espectáculo es único, en función de los payasos, el público y el zeitgeist.

Por la compañía Les Nez Bulleuses.

Clowns des Improvisationstheaters; Melilo , Coquelicot ,Plume und Miss-Mâche gehen auf « Rapportage ».

Sie « tourbullent », in: Solo, Duo, Trio, « Quatro », je nach Lust und Laune, im Übermaß oder im Verborgenen.

Die Themen werden vom Publikum selbst geschrieben:

-ein aktuelles Thema (lokal, national, international) oder

-ein persönliches Ereignis (ein kleines, ein mittleres, ein großes) oder

-ein Traum: ein Leben lang oder eine Nacht!

Jede Aufführung ist einzigartig, da sie von den Clowns, den Zuschauern und dem Zeitgeist abhängt.

Von der Kompanie Les Nez Bulleuses.

Mise à jour le 2023-10-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche