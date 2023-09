Lecture théâtralisée : Les rencontres du Suroît 7 Rue du Général Sarrail Le Havre, 7 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Un soir.. Une auteure. Béatrice Maréchal a grandi en Normandie. Elle est l’auteure d’une nouvelle « Le parfum d’un bonheur égaré », parue en septembre 2021, dans laquelle trois personnages se croisent à des époques différentes. Leurs rencontres modifieront le cours de leur vie.

Elle publie son premier roman « Paul’s hand »en mars 2023 rempli de rebondissements et de passion et dont l’action se situe dans l’Angleterre des années 1880, au sein de la nobility anglaise.

Lors de cette rencontre, Béatrice Maréchal vous invite à découvrir ses textes sous la forme de lectures théâtralisées.

Réservation obligatoire

Tarif : 5€.

2023-10-07 20:30:00

7 Rue du Général Sarrail Le Poulailler

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



One evening… An author. Béatrice Maréchal grew up in Normandy. She is the author of a short story, « Le parfum d?un bonheur égaré », published in September 2021, in which three characters cross paths at different times. Their encounters will change the course of their lives.

In March 2023, she published her first novel, « Paul?s hand », full of twists and turns and passion, set in England in the 1880s, among the English nobility.

At this meeting, Béatrice Maréchal invites you to discover her texts in the form of staged readings.

Reservations required

Price: 5?

Una tarde… Una autora. Béatrice Maréchal creció en Normandía. Es autora de una novela titulada « Le parfum d?un bonheur égaré », publicada en septiembre de 2021, en la que tres personajes se encuentran en diferentes momentos. Sus encuentros cambiarán el curso de sus vidas.

En marzo de 2023 publicó su primera novela, « La mano de Paul », llena de giros y pasión, ambientada en la Inglaterra de los años 1880, entre la nobleza inglesa.

En este acto, Béatrice Maréchal le invita a descubrir sus textos en forma de lecturas dramatizadas.

Reserva obligatoria

Precio: 5?

Eine Nacht. Eine Autorin. Béatrice Maréchal ist in der Normandie aufgewachsen. Sie ist die Autorin der Kurzgeschichte « Le parfum d’un bonheur égaré » (Der Duft eines verirrten Glücks), die im September 2021 erschien und in der sich drei Personen zu verschiedenen Zeiten begegnen. Ihre Begegnungen verändern den Verlauf ihres Lebens.

Im März 2023 veröffentlichte sie ihren ersten Roman « Paul’s hand », der von Wendungen und Leidenschaft geprägt ist und im England der 1880er Jahre angesiedelt ist.

Bei diesem Treffen lädt Béatrice Maréchal Sie ein, ihre Texte in Form einer szenischen Lesung zu entdecken.

Eine Reservierung ist erforderlich

Preis: 5?

Mise à jour le 2023-09-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche