Concert : Catering à St Marguerite sur Cauville en Faux 7 Rue du Général Sarrail, 10 juin 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

« Non à la privatisation de la maison d’automne de St Marguerite sur Cauville en Faux ».

Une comédie chant-théâtre d’Eric Maniable avec :

Allison Servais, Anaïs Joyce, Carole Picard, Caroline Switaj, Christian Baudry, Dominique Togni, Emilie Boisselier, Eric Maniable, Gaëtane Robinet, Geneviève Togni, Ghislaine Soyris, Isabelle Cuiller, Lise Reaux, Marc Dumesnil, Sandrine Saunier, Sylviane Durand, Sylvie Gilette et Sylvie Luigi.

Avec la complicité de Réjane Soyris..

2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 . .

7 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



« No to the privatization of the autumn house of St Marguerite sur Cauville en Faux ».

A comedy song-theater of Eric Maniable with :

Allison Servais, Anaïs Joyce, Carole Picard, Caroline Switaj, Christian Baudry, Dominique Togni, Emilie Boisselier, Eric Maniable, Gaëtane Robinet, Geneviève Togni, Ghislaine Soyris, Isabelle Cuiller, Lise Reaux, Marc Dumesnil, Sandrine Saunier, Sylviane Durand, Sylvie Gilette et Sylvie Luigi.

With the complicity of Réjane Soyris.

« No a la privatización de la Casa de Otoño de St Marguerite sur Cauville en Faux.

Una comedia canción-teatro de Eric Maniable con :

Allison Servais, Anaïs Joyce, Carole Picard, Caroline Switaj, Christian Baudry, Dominique Togni, Emilie Boisselier, Eric Maniable, Gaëtane Robinet, Geneviève Togni, Ghislaine Soyris, Isabelle Cuiller, Lise Reaux, Marc Dumesnil, Sandrine Saunier, Sylviane Durand, Sylvie Gilette y Sylvie Luigi.

Con la complicidad de Réjane Soyris.

« Nein zur Privatisierung des Herbsthauses von St. Marguerite auf Cauville en Faux ».

Eine Gesangs-Theater-Komödie von Eric Maniable mit :

Allison Servais, Anaïs Joyce, Carole Picard, Caroline Switaj, Christian Baudry, Dominique Togni, Emilie Boisselier, Eric Maniable, Gaëtane Robinet, Geneviève Togni, Ghislaine Soyris, Isabelle Cuiller, Lise Reaux, Marc Dumesnil, Sandrine Saunier, Sylviane Durand, Sylvie Gilette und Sylvie Luigi.

Mit der Komplizenschaft von Réjane Soyris.

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité