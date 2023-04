Chant : Un costard pour deux 7 Rue du Général Sarrail, 28 avril 2023, Le Havre.

Par la Compagnie FDT prod.

Thomas Louise écrit sur des impressions au couchant ou brume du levant. L’enfant construit des remparts de sable. Les vagues, le monde et ses méandres les emportent.

Reste les sentiments, les impressions…

De la sève de Souchon, d’emportement de Brel, l’influence des compositions d’Alex Beaupin ou Albin de la Simone dans un bistrot où Leprest est toujours bien là pour finir la bouteille…

Le costard s’empare de tout ça puis un soir encore, remonter la scène avec 12 nouveaux titres inédits et un second album studio dont la sortie est prévue à l’automne 2023.

Thomas Louise : chant, guitare.

Benoît Toulorge : clavier, guitare, choeur..

2023-04-28 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-28 . .

7 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



By the FDT prod.

Thomas Louise writes about impressions of the sunset or the mist of the sunrise. The child builds sand ramparts. The waves, the world and its meanders carry them away.

Remain the feelings, the impressions…

Of the sap of Souchon, of empathy of Brel, the influence of the compositions of Alex Beaupin or Albin de la Simone in a bistro where Leprest is always well there to finish the bottle…

The suit takes all this and then one night again, go back on stage with 12 new unreleased tracks and a second studio album scheduled for release in the fall of 2023.

Thomas Louise : vocals, guitar.

Benoît Toulorge : keyboard, guitar, chorus.

Por Compagnie FDT prod.

Thomas Louise escribe sobre las impresiones del sol poniente o la bruma del sol naciente. El niño construye murallas de arena. Las olas, el mundo y sus meandros se las llevan.

Lo que queda son los sentimientos, las impresiones…

La savia de Souchon, la rabia de Brel, la influencia de Alex Beaupin o las composiciones de Albin de la Simone en un bistró donde siempre está Leprest para acabarse la botella…

El traje se lleva todo esto y, una noche más, vuelven al escenario con 12 nuevos temas inéditos y un segundo álbum de estudio cuya publicación está prevista para el otoño de 2023.

Thomas Louise: voz, guitarra.

Benoît Toulorge: teclado, guitarra, coros.

Von der Compagnie FDT prod.

Thomas Louise schreibt über Eindrücke beim Sonnenuntergang oder Nebel des Sonnenaufgangs. Das Kind baut Wälle aus Sand. Die Wellen, die Welt und ihre Mäander spülen sie weg.

Zurück bleiben die Gefühle, die Eindrücke…

Der Saft von Souchon, der Zorn von Brel, der Einfluss der Kompositionen von Alex Beaupin oder Albin de la Simone in einem Bistro, in dem Leprest immer da ist, um die Flasche auszutrinken…

Le costard greift nach all dem, um dann noch einen Abend lang mit 12 neuen, unveröffentlichten Titeln und einem zweiten Studioalbum, das im Herbst 2023 erscheinen soll, wieder auf die Bühne zu gehen.

Thomas Louise: Gesang, Gitarre.

Benoît Toulorge: Keyboard, Gitarre, Chor.

Mise à jour le 2023-03-22 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité