Rencontres et répétition ouverte – Tancrède 7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen, 7 mars 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Quelques jours avant la première représentation, les équipes artistiques vous dévoilent les secrets de leur création et vous invitent à assister à un temps de répétition.

Gratuit sur réservation..

2024-03-07 19:00:00 fin : 2024-03-07 . .

7 Rue du Docteur Robert Rambert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



A few days before the first performance, the artistic teams reveal the secrets of their creation and invite you to attend a rehearsal.

Free with reservation.

Unos días antes de la primera representación, los equipos artísticos le revelarán los secretos de su creación y le invitarán a asistir a un ensayo.

Gratuito con reserva previa.

Einige Tage vor der ersten Aufführung enthüllen die künstlerischen Teams die Geheimnisse ihres Schaffens und laden Sie ein, an einer Probe teilzunehmen.

Kostenlos mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche