Musiciennes de légende 7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen, 19 janvier 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Créatrices avant tout

Qui peut citer des compositrices ? Clara Schumann, Lili Boulanger,… On les compte sur les doigts de la main et pourtant, elles ont été nombreuses, sciemment ou inconsciemment effacées de la mémoire collective artistique. La violoniste Marina Chiche, l’Orchestre de l’Opéra et l’Orchestre Régional de Normandie, sous la direction de Chloé Dufresne, nous emmènent le temps d’une soirée de gala à la rencontre de Mel Bonis, Ethel Smyth, Florence Price ou Amy Beach, première compositrice américaine à avoir écrit une symphonie. L’Histoire les a laissées de côté ? Célébrons, dès maintenant, le talent de ces fabuleuses compositrices.

Direction musicale : Chloé Dufresne

Violon : Marina Chiche

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

Orchestre Régional de Normandie

Dans le cadre de la saison Unanimes!, initiative de l’Association Française des Orchestres..

Vendredi 2024-01-19 fin : 2024-01-20 . .

7 Rue du Docteur Robert Rambert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Creators above all

Who can name female composers? Clara Schumann, Lili Boulanger? They can be counted on the fingers of one hand, yet many of them have been consciously or unconsciously erased from the collective artistic memory. Violinist Marina Chiche, the Orchestre de l’Opéra and the Orchestre Régional de Normandie, conducted by Chloé Dufresne, take us on a gala evening to meet Mel Bonis, Ethel Smyth, Florence Price and Amy Beach, the first American composer to write a symphony. History has left them behind? Let’s celebrate the talent of these fabulous female composers.

Musical director: Chloé Dufresne

Violin: Marina Chiche

Rouen Normandy Opera Orchestra

Orchestre Régional de Normandie

As part of the Unanimes! season, an initiative of the Association Française des Orchestres.

Creadores ante todo

¿Quién puede nombrar a mujeres compositoras? ¿Clara Schumann, Lili Boulanger? Se pueden contar con los dedos de una mano, pero muchas de ellas han sido consciente o inconscientemente borradas de la memoria artística colectiva. La violinista Marina Chiche, la Orquesta de la Ópera y la Orquesta Regional de Normandía, dirigidas por Chloé Dufresne, nos llevan en una velada de gala a conocer a Mel Bonis, Ethel Smyth, Florence Price y Amy Beach, la primera compositora estadounidense que escribió una sinfonía. ¿La historia las ha dejado atrás? Ahora es el momento de celebrar el talento de estas fabulosas mujeres compositoras.

Directora musical: Chloé Dufresne

Violín: Marina Chiche

Orquesta de la Ópera de Normandía de Ruán

Orquesta Regional de Normandía

En el marco de la temporada ¡Unanimes!, una iniciativa de la Association Française des Orchestres.

Vor allem Schöpferinnen

Wer kann Komponistinnen nennen? Clara Schumann, Lili Boulanger,? Man kann sie an den Fingern einer Hand abzählen, und doch gab es viele von ihnen, die wissentlich oder unbewusst aus dem kollektiven künstlerischen Gedächtnis gelöscht wurden. Die Geigerin Marina Chiche, das Opernorchester und das Orchestre Régional de Normandie unter der Leitung von Chloé Dufresne führen uns an einem Galaabend zu Mel Bonis, Ethel Smyth, Florence Price oder Amy Beach, der ersten amerikanischen Komponistin, die eine Symphonie geschrieben hat. Wurden sie von der Geschichte übergangen? Feiern wir jetzt das Talent dieser fabelhaften Komponistinnen.

Musikalische Leitung: Chloé Dufresne

Violine: Marina Chiche

Orchester der Oper von Rouen Normandie

Orchestre Régional de Normandie

Im Rahmen der Saison Unanimes!, einer Initiative der Association Française des Orchestres.

