Marina Chiche invite – Femmes qui écrivent et qui composent 7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen, 18 janvier 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Dans un format unique, Marina Chiche – violoniste, musicologue, chroniqueuse sur France Inter et France Musique, médiatrice, auteure et conférencière – propose de mêler son savoir musical et musicologique à celui de ses invités. Elle convoque historiens, artistes, sociologues, journalistes… pour explorer différentes thématiques.

« Femmes qui écrivent et qui composent : les grandes oubliées de l’Histoire » avec Julien Marsay, auteur de l’essai La revanche des autrices, Payot, 2022

Gratuit sur réservation.

2024-01-18 19:00:00 fin : 2024-01-18 . .

7 Rue du Docteur Robert Rambert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



