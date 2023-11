Rencontres et répétition ouverte – Musiciennes de légende 7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen, 18 janvier 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Quelques jours avant le premier concert, les équipes artistiques vous invitent à assister à un temps de répétition.

Gratuit sur réservation..

2024-01-18 14:00:00 fin : 2024-01-18 . .

7 Rue du Docteur Robert Rambert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



A few days before the first concert, the artistic teams invite you to attend a rehearsal session.

Free with reservation.

Unos días antes del primer concierto, los equipos artísticos le invitan a asistir a una sesión de ensayos.

Gratuito con reserva previa.

Einige Tage vor dem ersten Konzert laden die künstlerischen Teams Sie zu einer Probenzeit ein.

Kostenlos mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche