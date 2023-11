Le Livre de la jungle 7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen, 10 janvier 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Pénétrons dans la jungle et ses mystères avec la nouvelle création de Marc-Olivier Dupin qui mêle musique, récit et illustrations.

Prenez votre baluchon et venez explorer l’univers palpitant de la jungle ! Voici Shere Khan le tigre boiteux, Akela le vieux loup, Hati l’éléphant gardien des légendes et, bien sûr, Bagheera et Baloo, les amis de Mowgli. Marc-Olivier Dupin promène sa partition dans l’imaginaire de Kipling et nous transmet l’universalité de cette fable qui nous parle d’identité, de droit à la différence et de lois humaines. Les magnifiques illustrations de Maurice de Becque, datant du début du XXe siècle, accompagnent notre voyage.

À partir de 7 ans..

7 Rue du Docteur Robert Rambert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Let’s delve into the mysteries of the jungle with Marc-Olivier Dupin’s new creation, which combines music, storytelling and illustrations.

Grab your bundle of joy and explore the thrilling world of the jungle! Meet Shere Khan the lame tiger, Akela the old wolf, Hati the elephant guardian of legends and, of course, Bagheera and Baloo, Mowgli?s friends. Marc-Olivier Dupin takes his score into Kipling?s imaginary world, conveying the universality of this fable about identity, the right to be different and human laws. Maurice de Becque?s magnificent illustrations, dating from the early 20th century, accompany our journey.

Ages 7 and up.

Adentrémonos en los misterios de la selva con la nueva creación de Marc-Olivier Dupin, que combina música, narración e ilustraciones.

Coge a tu bebé y ven a explorar el apasionante mundo de la selva Conoce a Shere Khan, el tigre cojo, Akela, la vieja loba, Hati, el elefante guardián de las leyendas y, por supuesto, a Bagheera y Baloo, los amigos de Mowgli. Marc-Olivier Dupin lleva su partitura a través del mundo imaginario de Kipling, transmitiendo el atractivo universal de esta fábula sobre la identidad, el derecho a ser diferente y la ley humana. Las magníficas ilustraciones de Maurice de Becque, de principios del siglo XX, acompañan nuestro viaje.

Para niños a partir de 7 años.

Tauchen wir ein in den Dschungel und seine Geheimnisse mit Marc-Olivier Dupins neuer Kreation, die Musik, Erzählung und Illustrationen miteinander verbindet.

Packen Sie Ihr Bündel und erkunden Sie die spannende Welt des Dschungels! Hier sind Shere Khan, der lahme Tiger, Akela, der alte Wolf, Hati, der Elefant und Hüter der Legenden und natürlich Bagheera und Baloo, die Freunde von Mogli. Marc-Olivier Dupin führt seine Partitur durch Kiplings Fantasie und vermittelt uns die Universalität dieser Fabel, die von Identität, dem Recht auf Unterschiedlichkeit und den menschlichen Gesetzen erzählt. Die wunderschönen Illustrationen von Maurice de Becque aus dem frühen 20. Jahrhundert begleiten unsere Reise.

Ab 7 Jahren.

