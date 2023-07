Flûtes alors ! 7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen, 4 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Un concert plein de légèreté et d’enchantement où la flûte vagabonde à travers les plus beaux airs d’opéra.

Carmen et Rigoletto ont un nouvel invité qui souffle un vent de fraîcheur sur leur partition. Quand François Borne écrit sa Fantaisie brillante sur Carmen en 1900, il imagine des variations enjouées autour des mélodies du célèbre opéra de Bizet et contribue à moderniser la flûte. Pari réussi puisque son œuvre est devenue une référence du répertoire des flûtistes. C’est aussi Rigoletto qui prend l’air avec le duo pour flûte de Doppler..

2023-10-04 17:00:00 fin : 2023-10-04 . .

7 Rue du Docteur Robert Rambert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



A concert full of lightness and enchantment, where the flute wanders through the most beautiful opera arias.

Carmen and Rigoletto have a new guest who breathes a breath of fresh air into their scores. When François Borne wrote his Fantaisie brillante sur Carmen in 1900, he imagined playful variations on the melodies of Bizet’s famous opera, and helped modernize the flute. A successful gamble, since his work has become a benchmark in the flute repertoire. Rigoletto also takes to the air with Doppler?s flute duet.

Un concierto lleno de ligereza y encanto, donde la flauta se pasea por las más bellas arias de ópera.

Carmen y Rigoletto tienen un nuevo invitado que insufla un soplo de aire fresco a sus partituras. Cuando François Borne escribió su Fantaisie brillante sur Carmen en 1900, imaginó variaciones lúdicas sobre las melodías de la célebre ópera de Bizet y contribuyó a modernizar la flauta. Su apuesta le salió bien y su obra se ha convertido en un referente del repertorio para flauta. Rigoletto también toma aire con el dúo para flauta de Doppler.

Ein Konzert voller Leichtigkeit und Zauber, in dem die Flöte durch die schönsten Opernmelodien wandert.

Carmen und Rigoletto haben einen neuen Gast, der einen frischen Wind in ihre Partituren bläst. Als François Borne im Jahr 1900 seine Fantaisie brillante sur Carmen schrieb, dachte er an verspielte Variationen der Melodien von Bizets berühmter Oper und trug dazu bei, die Flöte zu modernisieren. Dieses Vorhaben gelang ihm, denn sein Werk wurde zu einer Referenz im Repertoire der Flötisten. Mit Dopplers Flötenduett wird auch Rigoletto in die Luft gehoben.

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche