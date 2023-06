Visite de futur atelier d’artiste avec fresque sous voûte 7 rue du Docteur Amédée Rousset, 26150 Die Die, 16 septembre 2023, Die.

Visite de futur atelier d’artiste avec fresque sous voûte 16 et 17 septembre 7 rue du Docteur Amédée Rousset, 26150 Die Visite gratuite, atelier d’initiation à prix libre. tél. 077094948

Première ouverture publique du rez de chaussée du 7, rue du Docteur Amédée Rousset !

Venez visiter ce lieu atypique, chargé d’histoire, qui sera bientôt rénové en atelier d’artiste.

Exposition et initiation sur place entre 10h00 et 17h00 samedi et dimanche durant les Journées européenes du patrimoine. Entrée libre, atelier d’initiation payant.

7 rue du Docteur Amédée Rousset, 26150 Die 7 rue du Docteur Amédée Rousset, 26150 Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0776094948 https://jeanne-van-monckhoven.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 077094948 »}] Le rez-de-chaussée du 7, rue du Docteur Amédée Rousset fait partie d’une maison du 16e siècle ayant appartenu à une branche de la famille Faure-de-Vercors, comme l’indiquent les armoiries situées au-dessus de la porte principale et au sommet de la tour d’escaliers. Située entre la cathédrale et le palais épiscopal, en face du quartier canonial (transformé ensuite par la construction de la chapelle des Jésuites), c’est une maison achetée par un membre de cette famille ayant probablement été chanoine. Cette famille Faure, devenue Faure-de-Vercors, est connue depuis le début du 13e siècle à Die et accède à la noblesse sans doute vers la fin du 14e siècle. Parking à proximité (moins d’une minute)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Jeanne Van Monckhoven