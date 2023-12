ATELIER « BISCUITS DE NOEL » 7 Rue du Couvent Azillanet, 1 décembre 2023, Azillanet.

Azillanet,Hérault

Françoise Baron animea l’atelier biscuit de Noel,

Ces biscuits seront vendus lors du marché de Noel du 8 décembre au Théâtre de Verdure au profit des animations du Foyer Rural..

2023-12-04

7 Rue du Couvent

Azillanet 34210 Hérault Occitanie



Françoise Baron led the Christmas cookie workshop,

These cookies will be sold at the Christmas market on December 8 at the Théâtre de Verdure, to raise funds for the Foyer Rural.

Françoise Baron dirigió el taller de galletas navideñas,

Estas galletas se venderán en el mercado navideño del 8 de diciembre en el Théâtre de Verdure, en beneficio de las actividades del Foyer Rural.

Françoise Baron leitete den Workshop « Weihnachtskekse »,

Diese Kekse werden auf dem Weihnachtsmarkt am 8. Dezember im Théâtre de Verdure zugunsten der Animationen des Foyer Rural verkauft.

