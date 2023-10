TROC DE MOTS – SOIREE POETIQUE 7 Rue du Couvent Azillanet, 29 novembre 2023, Azillanet.

Azillanet,Hérault

Le foyer rural propose ses soirée « Troc de mots », une soirée poétique tous les derniers mercredis du mois..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

7 Rue du Couvent

Azillanet 34210 Hérault Occitanie



Every last Wednesday of the month, the Foyer Rural organizes a « Troc de mots » poetry evening.

El último miércoles de cada mes, el Foyer Rural organiza una velada poética llamada « Troc de mots ».

Das Foyer rural bietet seine « Troc de mots », einen poetischen Abend, an jedem letzten Mittwoch des Monats an.

