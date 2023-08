MARCHÉ D’AUTOMNE AU JARDIN D’ARMELLE 7 rue du Clos Stenay Catégories d’Évènement: Meuse

Stenay MARCHÉ D’AUTOMNE AU JARDIN D’ARMELLE 7 rue du Clos Stenay, 14 octobre 2023, Stenay. Stenay,Meuse Marché d’automne dans les jardins d’Armelle. Entrée libre. Tout public

Samedi 2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 19:00:00. 0 EUR.

7 rue du Clos Au Jardin d’Armelle

Stenay 55700 Meuse Grand Est



Autumn market in Armelle’s gardens. Free admission Mercado de otoño en los jardines de Armelle. Entrada gratuita Herbstmarkt in den Gärten von Armelle. Freier Eintritt Mise à jour le 2023-08-23 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Stenay Autres Lieu 7 rue du Clos Adresse 7 rue du Clos Au Jardin d'Armelle Ville Stenay Departement Meuse Lieu Ville 7 rue du Clos Stenay latitude longitude 49.4937761;5.1836822

7 rue du Clos Stenay Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/stenay/