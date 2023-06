LA NUIT DE LA POESIE 7 rue du clos Stenay, 23 juillet 2023, Stenay.

3ème édition de la Nuit de la Poésie dans les Jardins d’Armelle à Stenay : lecture libre sous le saule à la lumière des lanternes autour de tisanes artisanales.

Entrée libre. Tout public

Dimanche 2023-07-23 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-23 . 0 EUR.

7 rue du clos Les Jardins d’Armelle

Stenay 55700 Meuse Grand Est



3rd Poetry Night in Stenay’s Jardins d’Armelle: free readings under the willow tree by lantern light, accompanied by homemade herbal teas.

Free admission

3ª Noche de poesía en los Jardines de Armelle en Stenay: lecturas gratuitas bajo el sauce a la luz de los faroles, acompañadas de tisanas caseras.

Entrada gratuita

3. Ausgabe der Nuit de la Poésie in den Jardins d’Armelle in Stenay: Freie Lesung unter der Weide im Licht der Laternen bei handgemachtem Kräutertee.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-06-27 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE