Visite guidée du monastère bouddhiste 7 Rue du château d’eau Weiterswiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Weiterswiller

Visite guidée du monastère bouddhiste 7 Rue du château d’eau, 1 mai 2023, Weiterswiller. Découverte du monastère bouddhiste au cours d’une visite guidée.

2023-05-01 à ; fin : 2023-09-30 . EUR.

7 Rue du château d’eau

Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est



Discover the Buddhist monastery during a guided tour Descubra el monasterio budista durante una visita guiada Entdeckung des buddhistischen Klosters während einer geführten Tour Mise à jour le 2023-04-06 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Weiterswiller Autres Lieu 7 Rue du château d'eau Adresse 7 Rue du château d'eau Ville Weiterswiller Departement Bas-Rhin Tarif EUR Lieu Ville 7 Rue du château d'eau Weiterswiller

7 Rue du château d'eau Weiterswiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/weiterswiller/

Visite guidée du monastère bouddhiste 7 Rue du château d’eau 2023-05-01 was last modified: by Visite guidée du monastère bouddhiste 7 Rue du château d’eau 7 Rue du château d'eau 1 mai 2023 7 Rue du château d'eau Weiterswiller

Weiterswiller Bas-Rhin