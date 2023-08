FASCINANT WEEK-END : DEGUSTATION VINS & CHOCOLATS 7 Rue du Chardonnay Clermont-l’Hérault, 20 octobre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Portes ouvertes à la chocolaterie du blason : le vendredi 20 et le samedi 21 octobre de 10h à 18h, dégustation de chocolats, pâtisseries, glaces … , visite guidée des locaux et démonstration de la production de chocolat. Un accord vins et chocolats sera proposé lors de la dégustation..

2023-10-20 10:00:00 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

7 Rue du Chardonnay

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Open house at the Chocolaterie du Blason: Friday October 20 and Saturday October 21 from 10am to 6pm, tasting of chocolates, pastries, ice creams? guided tour of the premises and demonstration of chocolate production. A wine and chocolate pairing will be offered during the tasting.

Jornada de puertas abiertas en la Chocolaterie du Blason: viernes 20 y sábado 21 de octubre de 10:00 a 18:00 h, degustación de chocolates, pasteles, helados y mucho más visita guiada de las instalaciones y demostración de la fabricación del chocolate. La degustación incluirá un maridaje de vino y chocolate.

Offene Türen in der Chocolaterie du blason: Freitag, den 20. und Samstag, den 21. Oktober von 10 bis 18 Uhr, Verkostung von Schokolade, Gebäck, Eis? , geführte Besichtigung der Räumlichkeiten und Vorführung der Schokoladenproduktion. Bei der Verkostung wird eine Abstimmung von Wein und Schokolade angeboten.

Mise à jour le 2023-08-28 par PAYS COEUR D’HERAULT