Début : 2024-01-14 10:00:00

fin : 2024-01-14 15:00:00 . Apprenez comment lactofermenter vos légumes. Dégustez un repas savoureux préparé ensemble. Réalisez un koso (sirop cru).

Matériel à apporter : un bocal à joint de 500 ml et un pot à confiture pour le koso.

Inscription obligatoire avant le 8 janvier. EUR.

Sirod 39300

