Marché de Noël 7 rue du Castel Bischoffsheim, 8 décembre 2023, Bischoffsheim.

Bischoffsheim,Bas-Rhin

Découvrez ce marché de Noël convivial et profitez de l’occasion pour acheter vos cadeaux auprès des artisans locaux..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 20:00:00. EUR.

7 rue du Castel

Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est



Discover this friendly Christmas market and take the opportunity to buy your gifts from local artisans.

Descubra este simpático mercado navideño y aproveche para comprar sus regalos a los artesanos locales.

Entdecken Sie diesen gemütlichen Weihnachtsmarkt und nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Geschenke bei den örtlichen Kunsthandwerkern zu kaufen.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile