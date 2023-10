Conférence – Mission animalière et biodiversité 7 rue du Castel Bischoffsheim, 17 novembre 2023, Bischoffsheim.

Bischoffsheim,Bas-Rhin

Conférence par Michel Gruber, de Dorlisheim, qui agit depuis 2010 auprès de l’ONG “Planète urgence”.

Entrée gratuite, plateau au profit de l’ONG..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 22:00:00. EUR.

7 rue du Castel

Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est



Lecture by Michel Gruber, from Dorlisheim, who has been working with the NGO ?Planète urgence? since 2010.

Free admission, plate in aid of the NGO.

Charla de Michel Gruber, de Dorlisheim, que colabora con la ONG Planète urgence desde 2010.

Entrada gratuita, con un plato a beneficio de la ONG.

Vortrag von Michel Gruber aus Dorlisheim, der seit 2010 für die NGO « Planète urgence » tätig ist.

Der Eintritt ist frei, die Einnahmen gehen an die NGO.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile