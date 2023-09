Raconte-Moi 7 rue du Castel Bischoffsheim, 22 septembre 2023, Bischoffsheim.

Bischoffsheim,Bas-Rhin

Des histoires et du spectacle pour réjouir les petites et grandes oreilles des bébés et des enfants accompagnés de leur assistante maternelle ou de leur famille. Jusqu’à 4 ans..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 10:30:00. EUR.

7 rue du Castel

Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est



Stories and entertainment to delight the little and big ears of babies and children accompanied by their caregivers or their families. Up to 4 years old.

Cuentos y entretenimiento para deleitar los oídos pequeños y grandes de bebés y niños acompañados por su cuidadora o su familia. Hasta los 4 años.

Geschichten und Unterhaltung, um die kleinen und großen Ohren von Babys und Kindern in Begleitung ihrer Betreuerinnen oder ihrer Familie zu erfreuen. Bis 4 Jahre.

