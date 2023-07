Bistrot éphémère 7 rue du Castel Bischoffsheim, 17 août 2023, Bischoffsheim.

Bischoffsheim,Bas-Rhin

Une soirée conviviale entre amis ou en famille, tout en profitant d’un instant de divertissement ! En partenariat avec l’association ‘Les indécis de la rose’. Buvette et petite restauration sur place..

2023-08-17 fin : 2023-08-17 21:00:00. EUR.

7 rue du Castel

Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est



A convivial evening with friends or family, while enjoying a moment of entertainment! In partnership with the association ‘Les indécis de la rose’. Refreshments and snacks on site.

Disfrute de una velada de entretenimiento con amigos y familiares En colaboración con la asociación « Les indécis de la rose ». Refrescos y aperitivos in situ.

Ein geselliger Abend mit Freunden oder der Familie, während Sie einen Moment der Unterhaltung genießen! In Zusammenarbeit mit dem Verein ‘Les indécis de la rose’ (Die Unentschlossenen der Rose). Getränke und kleine Snacks vor Ort.

