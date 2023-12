Les mercredis, c’est sophrologie ! 7 Rue du Bûcher Meymac, 14 février 2024, Meymac.

Meymac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14 20:15:00

Voix et authenticité

Laisser vibrer sa voix par les chants du monde et les mantras avec Camille Rizard, sophrologue

Sur inscription.

EUR.

7 Rue du Bûcher

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



