Soirée repas dansant années 80 7 rue du Belvédère, 30 juin 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Soirée au rythme du disco et de la funk avec karaoké et musiques. Animation par DJ PACO. En terrasse si le temps le permet, sinon dans la salle en face du restaurant. Uniquement sur réservation..

2023-06-30 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-30 . EUR.

7 rue du Belvédère Restaurant café l’ambigu

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Evening at the rhythm of disco and funk with karaoke and music. Animation by DJ PACO. On the terrace if the weather permits, otherwise in the room in front of the restaurant. Only on reservation.

Noche de música disco y funk con karaoke y música. Animación a cargo de DJ PACO. En la terraza si hace buen tiempo, si no, en la sala frente al restaurante. Reserva obligatoria.

Abend im Rhythmus von Disco und Funk mit Karaoke und Musik. Animation durch DJ PACO. Bei gutem Wetter auf der Terrasse, ansonsten im Saal gegenüber dem Restaurant. Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche