Apprenti éveil des sens à Navarrenx 7 Rue du Baron d’Arros Navarrenx, 26 juillet 2023, Navarrenx.

Navarrenx,Pyrénées-Atlantiques

La pétillante Domi, sophrologue et éducatrice sportive, vous emmène pour une rando sophro, dans la campagne navarraise. Une expérience qui allie exercices de détente physique et amélioration de la respiration. Cette balade sensorielle éveillera votre esprit aux différentes sensations corporelles : votre respiration, vos mouvements, les odeurs qui vous entourent, la chaleur du soleil sur votre peau…

Entrez en totale communion avec la nature verdoyante et préservée. Sur les bords du gave ou face à la chaîne des Pyrénées, cette rando sophro a pour objectif de favoriser l’apprentissage de votre calme intérieur, de vous libérer des tensions corporelles, de prendre conscience de votre posture. La découverte du moment présent, l’estime de soi et le lâcher prise sont autant de bénéfices que vous pourrez observer..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 11:00:00. EUR.

7 Rue du Baron d’Arros

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The bubbly Domi, sophrologist and sports educator, takes you on a sophro hike in the Navarrese countryside. An experience that combines physical relaxation exercises and improved breathing. This sensory stroll will awaken your mind to different bodily sensations: your breathing, your movements, the smells around you, the warmth of the sun on your skin?

Enter into total communion with nature’s lush, unspoilt surroundings. Whether on the banks of the Gave or facing the Pyrenees, this sophro hike is designed to help you learn to calm yourself, free your body of tension and become aware of your posture. Discovering the present moment, building self-esteem and letting go are just some of the benefits you’ll experience.

La simpática Domi, sofróloga y educadora deportiva, te llevará de excursión por la campiña navarra. Una experiencia que combina ejercicios de relajación física y mejora de la respiración. Este paseo sensorial despertará tu mente a diferentes sensaciones corporales: tu respiración, tus movimientos, los olores que te rodean, el calor del sol sobre tu piel..

Entre en comunión total con la naturaleza exuberante y virgen. A orillas del Gave o frente a los Pirineos, esta excursión de sophro tiene como objetivo aprender a serenarse, liberar el cuerpo de tensiones y tomar conciencia de la postura. Descubrir el momento presente, reforzar la autoestima y dejarse llevar son sólo algunos de los beneficios que experimentará.

Die quirlige Domi, Sophrologin und Sportpädagogin, nimmt Sie mit auf eine Sophro-Wanderung durch die Landschaft von Navarra. Eine Erfahrung, die Übungen zur körperlichen Entspannung und zur Verbesserung der Atmung miteinander verbindet. Diese Sinneswanderung wird Ihren Geist für die verschiedenen Körperempfindungen wecken: Ihre Atmung, Ihre Bewegungen, die Gerüche, die Sie umgeben, die Wärme der Sonne auf Ihrer Haut?

Gehen Sie mit der grünen und unberührten Natur auf Tuchfühlung. An den Ufern des Gave oder vor den Pyrenäen soll diese Sophro-Wanderung Ihnen helfen, Ihre innere Ruhe zu finden, sich von körperlichen Spannungen zu befreien und sich Ihrer Haltung bewusst zu werden. Die Entdeckung des gegenwärtigen Moments, Selbstwertgefühl und Loslassen sind weitere Vorteile, die Sie beobachten können.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Béarn des Gaves