17- THRILLER THÉÂTRAL 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne, 13 avril 2024, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

« Philippe est opérateur dans une plate-forme de Police Secours : le 17. Il évolue dans un environnement où tout se règle par téléphone »..

2024-04-13 à ; fin : 2024-04-13 20:30:00. .

7 rue du Ballon TMP – THÉÂTRE MUNICIPAL PAZENAIS

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



« Philippe is an operator in a Police Secours platform: 17. He works in an environment where everything is settled by telephone ».

« Philippe es operador en una plataforma de Police Secours: 17 años. Trabaja en un entorno en el que todo se resuelve por teléfono ».

« Philippe ist Operator in einer Plattform der Police Secours: der 17. Er bewegt sich in einem Umfeld, in dem alles über das Telefon geregelt wird ».

