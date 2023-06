NELLYLA ET LES ÉCOLES DE MUSIQUE – FESTIVAL ERRANCES 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne, 23 mars 2024, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

« Auteure, compositrice et chanteuse multi-instrumentiste, Nellyla se distingue par une écriture de chansons contemporaines singulières et originales »..

2024-03-23 20:30:00

TMP – THÉÂTRE MUNICIPAL PAZENAIS

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



« A multi-instrumentalist songwriter and singer, Nellyla’s singular, original contemporary songwriting sets her apart. »

« Cantautora multiinstrumentista, Nellyla es conocida por su singular y original composición de canciones contemporáneas ».

« Als Autorin, Komponistin und Sängerin mit mehreren Instrumenten zeichnet sich Nellyla durch ein einzigartiges und originelles zeitgenössisches Songwriting aus ».

