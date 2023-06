LA PETITE FILLE DANS LA POUBELLE 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne, 4 février 2024, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

« Le jour se lève sur la ruelle, il est tôt. Tout est encore silencieux et l’air est vif. Au loin, on peut apercevoir une silhouette titubante. C’est l’homme Chiffon, tirant sa fidèle poubelle… ».

2024-02-04 à ; fin : 2024-02-04 15:00:00. .

7 rue du Ballon TMP – THÉÂTRE MUNICIPAL PAZENAIS

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



« It’s early in the morning. All is still silent and the air is crisp. In the distance, we can make out a staggering figure. It’s the Chiffon man, pulling his trusty dustbin? »

« Es temprano por la mañana. Todo sigue en silencio y el aire es fresco. A lo lejos, se ve una figura tambaleante. Es el hombre gasa, tirando de su fiel cubo de basura… »

« Der Tag bricht über der Gasse an, es ist früh. Alles ist noch still und die Luft ist scharf. In der Ferne kann man eine taumelnde Gestalt erkennen. Ist es der Mann Chiffon, der seinen treuen Mülleimer zieht? »

Mise à jour le 2023-06-02 par eSPRIT Pays de la Loire