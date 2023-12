CÉRÉMONIE DES VOEUX 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 19:00:00

fin : 2024-01-05 19:00:00

Mme la Maire et les membres du Conseil municipal présenteront leurs meilleurs vœux 2024.

Au programme :

– L’ensemble de la population pazennaise y est conviée.

– Participation du Conseil municipal enfants.

– Décorations, remises de médailles.

– Moment de convivialité.

– Traduction langue des signes.

7 rue du Ballon Théâtre municipal Pazenais

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire

