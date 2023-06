LA GÉOMÉTRIE DES SILENCES 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne, 16 décembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

« Récit imaginaire de vraies vies. “La géométrie des silences” est une épopée qui retrace le parcours d’un homme autiste et son accès à une forme de parole grâce à une rencontre amoureuse »..

2023-12-16 20:30:00

7 rue du Ballon TMP – THÉÂTRE MUNICIPAL PAZENAIS

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



« An imaginary account of real lives, The Geometry of Silence? is an epic that traces the journey of an autistic man and his access to a form of speech thanks to an encounter in love.

« Relato imaginario de vidas reales, ‘La geometría del silencio’ es una epopeya que traza el viaje de un autista y su acceso a una forma de habla gracias a un encuentro amoroso.

« Die Geometrie der Stille » ist ein Epos, das den Weg eines autistischen Mannes und seinen Zugang zu einer Form der Sprache durch eine Liebesbegegnung beschreibt.

