LA 7ÈME COMPAGNIE – ILS REVIENNENT ! THÉÂTRE À STE PAZANNE 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne, 18 novembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Nos « valeureux guerriers » se retrouvent en 1942 sous l’occupation allemande afin de passer quelques jours de vacances ensemble ! Chaudard, Pithivier et Tassin sont de retour….

2023-11-18 fin : 2023-11-18 20:30:00. .

7 rue du Ballon TMP – THÉÂTRE MUNICIPAL PAZENAIS

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Our « valiant warriors » meet again in 1942, under German occupation, to spend a few days vacation together! Chaudard, Pithivier and Tassin are back…

Nuestros « valientes guerreros » se reencuentran en 1942 bajo la ocupación alemana para pasar juntos unos días de vacaciones Chaudard, Pithivier y Tassin están de vuelta…

Unsere « tapferen Krieger » treffen sich 1942 unter deutscher Besatzung, um ein paar Tage Urlaub miteinander zu verbringen! Chaudard, Pithivier und Tassin sind wieder da…

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire